Bambino morto a Sharm el Sheikh, migliorano le condizioni del padre

Migliorano le condizioni di Antonio Mirabile, il padre del piccolo Andrea, morto a Sharm el Sheikh in un resort durante una vacanza, ricoverato in medicina all'ospedale Policlinico di Palermo. L'uomo, potrebbe essere dimesso già mercoledì se il quadro clinico dovesse continuare a migliorare come nelle ultime 48 ore, ma al momento i medici restano cauti. La moglie Rosalia Manosperti è stata già dimessa.