Meteo, previsioni mercoledì 11 gennaio: sereno di giorno, poi peggiora

Bel tempo al mattino, con cieli sereni o al massimo poco nuvolosi su gran parte dell’Italia, poi meteo in peggioramento in serata. Sono queste le previsioni degli esperti per mercoledì 11 gennaio, dopo i temporali e il forte vento di questi giorni. A portare nubi e pioggia è una nuova veloce perturbazione atlantica. All’inizio il peggioramento interesserà il Nord-Ovest e la Toscana, poi nella nottata anche il Centro-Sud e marginalmente il Nord-Est. Al Meridione ancora venti di Maestrale, mentre sugli altri settori si registrano venti di Ponente e Libeccio. Le temperature non dovrebbero subire grosse variazioni (LE PREVISIONI).

Le previsioni al Nord vedi anche Tempesta Usa e Canada: Fort Erie trasformata in una città di ghiaccio Al Nord sarà un mercoledì di bel tempo, ma solo in mattinata e nel primo pomeriggio. Poi la pressione torna a diminuire per l’arrivo della perturbazione: previsti cieli coperti quasi ovunque e, in serata, pioggia sul Nord-Ovest. In nottata peggioramento anche sul Nord-Est. Ancora mosso il mar Ligure. Per quanto riguarda il termometro, le temperature minime sono in calo mentre quelle massime vanno dai 5 gradi di Bolzano ai 13 di Genova. A Milano poco nuvoloso al mattino e coperto nel tardo pomeriggio. Nubi sparse anche a Torino.

Le previsioni al Centro e in Sardegna vedi anche Fa troppo caldo, fioriture in tilt: a dicembre +2 gradi rispetto media Anche al Centro a fine giornata arriva una perturbazione che interrompe il regime di alta pressione: previsto bel tempo, con cieli sereni o poco nuvolosi, fino al tramonto, poi verso sera le nubi sono in aumento su tutte le regioni peninsulari. In nottata previste anche piogge, soprattutto in Toscana, e nevicate sopra i 1.400 metri. Mari mossi. I valori massimi delle temperature vanno dagli 8 gradi di L'Aquila, Perugia e Campobasso, agli 11-12 di Firenze e Roma, fino ai 17 di Cagliari. Nella capitale giornata serena, nel capoluogo toscano pioggia nella notte.

Le previsioni al Sud e in Sicilia vedi anche Clima, Cnr: in Italia il 2022 l'anno più caldo della storia Giornata soleggiata, o al massimo poco nuvolosa, al Sud. Solo in nottata l’alta pressione prevalente lascerà il posto alla breve perturbazione: previste piogge, soprattutto in Campania. Mari mossi o molto mossi. Temperature senza grosse variazioni: i valori massimi sono compresi tra i 6 gradi di Potenza, i 12-13 di Bari, Napoli e Catanzaro e i 16 di Palermo. Cielo sereno nel capoluogo campano, fino alle nubi della nottata. Nubi sparse dal tardo pomeriggio in quello siciliano.