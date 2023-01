Nuoro, tenta di salvare il suo cane e muore annegato in un pozzo

È annegato in un pozzo nel tentativo di salvare il suo cane. La tragedia oggi a San Teodoro, costa nord orientale della Sardegna. Un ragazzo di 20 anni è stato trovato morto nelle campagne in località Lutturai. I vigili del fuoco sono ancora al lavoro per recuperare il cadavere del giovane, in attesa dell'arrivo del magistrato di turno della Procura di Nuoro.