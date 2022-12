L'Europa cerca una risposta comune alla nuova emergenza Covid. Per l'agenzia Ue sulle malattie lo screening dei viaggiatori dalla Cina deciso anche dall'Italia "è ingiustificato". La linea della Meloni: sì a tamponi e mascherine per la prevenzione, no alla coercizione; vaccini per fragili e anziani, gli altri chiedano al medico. Per oggi è convocata l'Unità di crisi, per rafforzare il monitoraggio sui rischi. A Fiumicino è atterrato un secondo aereo dalla Cina con a bordo 26 passeggeri positivi su 182. L'introduzione in Ue di screening obbligatori per i viaggiatori in arrivo dalla Cina viene ritenuta "ingiustificata" dall'Ecdc , Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie. Anche gli Stati Uniti chiederanno il test negativo ai viaggiatori provenienti dalla Cina, a partire dal 5 gennaio.

