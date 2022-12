Uomo barricato in casa nel Modenese, rilascia moglie dopo trattativa

L’uomo è rinchiuso da ore in un’abitazione di Pavullo, sull'Appennino modenese. Ex appartenente alle forze dell'ordine, potrebbe essere armato. In un primo momento con lui c’era anche la moglie: dopo una trattativa con i carabinieri, si è deciso a rilasciarla

Un uomo è barricato da ore in casa a Pavullo, sull'Appennino modenese. In un primo momento con lui nell’abitazione c’era anche la moglie: dopo una trattativa con i carabinieri, l’uomo si è deciso a lasciare uscire la donna.

L'abitazione circondata da agenti

L’uomo che si è barricato in casa è un ex appartenente alle forze dell'ordine. Non si esclude che sia armato. L’abitazione è stata circondata da agenti e militari, la zona è stata completamente isolata, si teme un gesto estremo dell'uomo. Si continua a trattare con l'uomo per risolvere la situazione.