Natale, vescovo sbaglia l'ora della sveglia: salta messa di mezzanotte

Il Papa prega in piazza di Spagna: "Pace vinca su guerra". LE FOTO

Dopo essersi recato alla Basilica di Santa Maria Maggiore per sostare in preghiera davanti all'immagine della "Salus Populi Romani", papa Francesco è arrivato questo pomeriggio, poco prima delle 16, in auto in Piazza di Spagna per il tradizionale Atto di venerazione ai piedi della Statua dell'Immacolata

Il consueto gesto di omaggio e di preghiera del Pontefice nel centro di Roma, nella solennità dell'Immacolata Concezione, non si era più svolto in questa forma e alla presenza del pubblico di fedeli per due anni, a causa della pandemia di Covid19. Nell'area di Piazza di Spagna e Piazza Mignanelli si è riunita per l’occasione una folla di fedeli, con in prima fila i malati e i disabili