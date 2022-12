1/6 ©Ansa

Una frana ha interrotto il tratto finale della strada statale 26 che porta a La Thuile, in Valle d'Aosta. Non sono stati coinvolti veicoli o persone. In corso di valutazione - fanno sapere i Vigili del fuoco - l'evacuazione di alcune abitazioni potenzialmente interessate da ulteriori movimenti franosi

Frana sulla statale 26, si valuta evacuazione alcune case