Frana a Genova, famiglie evacuate: nessun ferito

Uno smottamento si è verificato stamane nel quartiere genovese di San Martino, in via Posalunga: al civico 46 sono state allontanate cautelativamente alcune persone dalle proprie abitazioni. Dalla parete di roccia che sovrasta le case, si sono distaccati alcuni massi. In corso l'intervento dei vigili del fuoco. Nessuno è rimasto ferito. La zona non è nuova a episodi del genere.