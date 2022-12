Morto Luis, l'orso andino più vecchio d'Europa

Luis, l'orso andino più vecchio d'Europa è morto. Mancava meno di un mese e avrebbe compiuto 30 anni. Ma il male che lo aveva colpito al cuore e ai polmoni se lo è portato via la notte del 13 dicembre a Trento. Resta Bahia, da 28 anni compagna di una vita. Unici d'Italia, i due orsi hanno rappresentato un record di longevità mai eguagliato da nessun'altra struttura zoologica. Nel frattempo viene monitorata Bahia, che in questi giorni non è voluta uscire all'esterno, ma al contrario va a cercare Luis in quello che era il suo giaciglio.