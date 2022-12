Torino imbiancata, attesa per i primi fiocchi a Milano. FOTO

1/12 ©Ansa

Nevica dalla tarda mattina in Piemonte, anche a Torino, con conseguenti primi disagi per la viabilità anche nelle principali arterie. In poche ore il capoluogo si è imbiancato. Come era stato annunciato dall'Arpa (Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente) le precipitazioni, partite dal sud della regione, si stanno estendendo sul resto del territorio

