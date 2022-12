Meteo, le previsioni di venerdì 16 dicembre

Cronaca

Il sistema di prevenzione inizia con il Centro funzionale nazionale a Roma, suddiviso in un settore meteo e in uno idrogeologico e idraulico, e la collaborazione con i centri funzionali decentrati. Le informazioni confluiscono poi in un Bollettino di criticità messo a disposizione dei Centri locali e dei ministeri dell'Interno, delle Politiche agricole, dei Trasporti e dell'Ambiente. Il livello di rischio è poi identificato sulla base di un sistema di allerte: verde, gialla, arancione e rossa