Il padre non accetta il fidanzato, sequestrata per una settimana

Sequestrata in casa dal padre che non accettava la sua relazione col fidanzato. Una ragazza indiana di 22 anni è stata chiusa a chiave dal padre 51enne nella loro casa di Arzignano, nel Vicentino. La giovane è stata liberata grazie alla segnalazione del fidanzato ai carabinieri. L'uomo non accettava la relazione della figlia e per questo l’ha costretta a dimettersi dal lavoro e l’ha chiusa in casa togliendole il cellulare. Il sequestro è durato più di una settimana, fino a quando la ragazza è riuscita ad avvertire il fidanzato, con un vecchio telefonino trovato a casa, che ha dato l’allarme alle forze dell’ordine. Il padre è stato arresto per sequestro di persona aggravato.