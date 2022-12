Auto contro bus, 21enne morto in incidente a Modugno. 4 feriti gravi

Cronaca

Nella notte tra sabato e domenica una Peugeot, con 7 passeggeri a bordo, sarebbe uscita fuori strada, dopo aver superato a tutta velocità una pattuglia dei Carabinieri. Le vittime hanno un’età compresa tra i 15 e i 23 anni: il conducente, ricoverato in ospedale in gravi condizioni, rischia l’accusa di omicidio stradale

Incidente gravissimo in Piemonte , in provincia di Alessandria : il bilancio è di 3 morti e 4 feriti . È accaduto questa notte, intorno alle ore 4 tra Cantalupo e Cabanette , nei pressi di un passaggio a livello

COSA È SUCCESSO - Secondo una prima ricostruzione i ragazzi, che viaggiavano in sette su una Peugeot omologata, erano di ritorno dai festeggiamenti in città dopo la vittoria del Marocco. La pattuglia dei carabinieri li avrebbe notati perché procedevano a zig-zag per il quartiere Cristo di Alessandria, ma non si sarebbero fermati all'alt della pattuglia. Una volta inseguiti anzi, avrebbero aumentato la velocità nel tentativo di fare perdere le loro tracce ai militari. Sarebbero così arrivati nella strada che attraversa le campagne e che porta a Cantalupo