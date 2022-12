2/9 ©Ansa

COSA È SUCCESSO - Secondo una prima ricostruzione i ragazzi, che viaggiavano in sette su una Peugeot omologata, erano di ritorno dai festeggiamenti in città dopo la vittoria del Marocco. La pattuglia dei carabinieri li avrebbe notati perché procedevano a zig-zag per il quartiere Cristo di Alessandria, ma non si sarebbero fermati all'alt della pattuglia. Una volta inseguiti anzi, avrebbero aumentato la velocità nel tentativo di fare perdere le loro tracce ai militari. Sarebbero così arrivati nella strada che attraversa le campagne e che porta a Cantalupo

Alessandria, auto in fuga da Cc si schianta: tre morti, di cui una 15enne