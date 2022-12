Venezia, lite sulle scale di un condominio: 67enne in fin di vita

L'alterco è scoppiato all'interno di un palazzo a Sottomarina, tra un uomo ed un 26enne, già fermato dai Carabinieri. Il 67enne, attualmente in gravi condizioni, si trova in rianimazione a Mestre

Un uomo è stato ricoverato in ospedale in condizioni disperate, picchiato per una lite nata lungo le scale di un condominio a Sottomarina (Venezia).

La ricostruzione della vicenda

Secondo quanto emerso, la vittima, 67 anni, stava uscendo di casa con un'amica quando nello scendere alcuni gradini ha urtato accidentalmente un 26enne, conosciuto nella zona per essere violento e con precedenti. Quest’ultimo avrebbe inseguito l'anziano prendendolo a schiaffi e facendolo cadere a terra. L'uomo, dopo aver sbattuto pesantemente la nuca, è apparso ben presto in gravi condizioni. Quindi è stato portato presso l'ospedale all'Angelo di Mestre. Attualmente si trova in rianimazione, in gravi condizioni. Intanto l'aggressore è stato fermato dai Carabinieri.