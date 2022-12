Incidente sul lavoro: cade dal muletto, operaio morto nel Cesenate

Un uomo di 51 anni di origine senegalese e residente a Rimini ha perso la vita cadendo da un carrello elevatore all'interno di una fabbrica che costruisce imballaggi industriali in legno

Tragedia sul lavoro nel Cesenate. La scorsa notte un operaio di 51 anni origine senegalese ha perso la vita cadendo dalle forche di un carrello elevatore. L'incidente è avvenuto a Gatteo, in provincia di Forlì-Cesena, in un'azienda che si occupa di imballaggi industriali in legno. La dinamica è al vaglio degli inquirenti.