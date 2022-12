Bari, per 11 anni si finge poliziotto con ex compagna: rischia multa

L’uomo aveva raccontato di essere in servizio presso la Squadra Volanti della Questura del capoluogo pugliese. Ora rischia una sanzione che va da 154 euro a 929 euro per “usurpazione di titolo”

Si è finto un poliziotto per 11 anni con la sua ex compagna, raccontando di essere in servizio presso la Squadra Volanti della Questura di Bari. Nei giorni scorsi, però, la donna si è rivolta al Commissariato di pubblica sicurezza di Monopoli ed è emersa la verità. La Prefettura di Bari ha deciso così di avviare un procedimento: l'uomo rischia una sanzione che va da 154 euro a 929 euro.