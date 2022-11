Bari, giovane trovato morto in strada: barista accusato di omicidio

La prima ricostruzione dei fatti

approfondimento

Omicidi a Roma: De Pau in settimana dal gip, si cerca l'arma

Secondo quanto emerso fin qui dalle indagini, il 27enne, in stato di alterazione psico-fisica, avrebbe provato ad entrare in un bar ma sarebbe stato respinto proprio dal titolare che, come riportano i carabinieri, avrebbe "allontanato e immobilizzato" il 27enne, "deceduto poco dopo". Lo stesso barista 31enne, quindi, è stato accusato di omicidio doloso ed è stato portato in carcere.

Il sindaco Bitritto: “Bisognerà capire se la vittima è morta per malore”

“E' una bravissima persona, vive a Bitritto e non ha mai avuto alcun problema del genere in passato”. Così il sindaco di Bitritto, Pino Giulitto, ha descritto il titolare del bar che è stato fermato. “Conosco questa persona”, ha riferito ancora il primo cittadino parlando del 31enne, “e so che è un ragazzo perbene. Sono arrivato sul posto in tarda mattinata, quando mi hanno allertato. Non conosco la vittima, non è di Bitritto, ma sembra essere di Loseto”, quartiere di Bari, ha spiegato. “Sul caso indagano i carabinieri della compagnia di Modugno, che stanno cercando di capire se il ragazzo sia morto a causa di un malore o di una colluttazione”.