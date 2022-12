Cielo in prevalenza sereno su tutta l'Italia ma con temperature molto diverse. Se infatti al Nord le massime sono in calo ed avranno valori tipicamente invernali, al Sud e sulle isole si raggiungeranno punte di 19-20 gradi. Cambia tutto per il ponte dell’Immacolata con neve fino in pianura su Emilia occidentale, Lombardia e Trentino Alto Adige