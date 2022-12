Coronavirus in Italia, il bollettino settimanale del 2 dicembre

Sono 227.440 i nuovi positivi al Covid registrati nella settimana dal 25 novembre all’1 dicembre. La settimana prima erano stati 229.122, quindi c'è una lieve frenata della crescita della curva epidemica in Italia (-0,7%). Sono invece 635 i decessi nello stesso periodo di riferimento (580 il dato della settimana precedente), in aumento del 9,5%. Le vittime totali salgono a 181.098. Emerge dai dati del bollettino settimanale del Ministero della Salute pubblicato oggi ( GLI AGGIORNAMENTI LIVE - LO SPECIALE ).

Le note del bollettino



Nelle note del bollettino dell'ultimo bollettino disponibile, quello dell'1 dicembre, si legge che: "La Regione Abruzzo comunica che del totale dei decessi comunicati in data odierna, 1 caso è avvenuto nei giorni scorsi e comunicato oggi dalla ASL di Pescara. La Regione Basilicata comunica che il dato relativo al numero dei “Casi in isolamento domiciliare” ed ai “Guariti” è in corso di revisione. La Regione Campania comunica che a seguito delle verifiche odierne, si evince che un decesso registrato oggi, risale al giorno 26.11.2022. La Regione Friuli Venezia Giulia comunica che il totale dei casi positivi è stato ridotto di 1 a seguito di un test positivo rimosso dopo revisione del caso. La P.A. di Bolzano comunica che dei 138 nuovi positivi, 1 deriva da test antigenici confermati da test molecolare, 135 casi diagnosticati con test antigenico e 2 nuovi positivi al test PCR. La Regione Umbria comunica che 2 dei ricoveri non UTI appartengono ai codici disciplina di Ostetricia & Ginecologia e Pediatria e che 115 dei ricoveri non UTI appartengono ad altri codici disciplina di cui 43 in discipline post-acuto, riabilitative".