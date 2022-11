Spezzatino d’orso in un ristorante di Pordenone. Brambilla: "Immorale"

Brambilla: "Importare la carne di orsi uccisi è un reato morale"

vedi anche

Box di prodotti abruzzesi con progetto tutela dell'orso

In Slovenia la caccia è consentita, regolamentata e la carne è venduta in macellerie autorizzate. In Italia per importare la carne d’orso è necessario provare che provenga da una nazione dove la caccia è legale come, oltre alla Slovenia, in Croazia, Bulgaria, Russia e Svezia. Michela Vittoria Brambilla, presidente di Leidaa (Lega italiana difesa animali e ambiente) ha commentato: “Anche se fossero in regola, è aberrante. L’orso è in via di estinzione, pensare di dare via libera agli abbattimenti è concettualmente sbagliato e fa passare il principio che non sia possibile convivere con gli orsi. Importare la carne di orsi uccisi in Slovenia è un reato morale contro la natura che io condanno decisamente. Gli italiani amano gli animali e non credo alla loro voglia di mangiare gli orsi”.