Meteo, le previsioni di lunedì 28 novembre

Cronaca

Continua l’azione dei soccorsi a Ischia dove ieri, 26 novembre, si è verificata una frana a Casamicciola. Nel disastro è morta una donna di 31 anni. In mattinata sono stati recuperati altri due cadaveri: quello di una bambina di 5-6 anni e quello di una donna anziana. Almeno quattro i feriti. Per tutta la notte sono proseguite le ricerche dei dispersi. Gli sfollati intanto sono oltre 160. Le abitazioni coinvolte dalla frana dovrebbero essere 15

Sono 104 i volontari della Protezione civile regionale al lavoro senza sosta per aiutare le popolazioni colpite dalla frana. Si spala a mano nelle strade irraggiungibili dai mezzi. Ci sono a loro supporto 12 pick up, 3 escavatori, 3 bobcat, 9 idrovore, 4 torri faro e 3 unità cinofile. Altre squadre di volontari stanno arrivando da tutta la Campania

"Ci sarà tempo per capire come e perché si è verificata questa terribile tragedia. Ci sono persone travolte dal fango che non rispondono alle chiamate. A me preme sottolineare che tutto il personale dei vigili del fuoco presente ad Ischia è intervenuto immediatamente e l'invio di ulteriori uomini e mezzi è stato tempestivo, nonostante le gravi difficoltà dovute al maltempo che ha reso tutto più complicato". Così il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, in un'intervista a La Stampa