Meteo, il ciclone d’Islanda porterà 10 giorni di piogge

L’autunno entra di prepotenza sull’Italia con l’arrivo di almeno 10 giorni di piogge. Le precipitazioni saranno accompagnate da un abbassamento delle temperature massime, che si aggireranno sui 15 gradi al centro-nord, localmente intorno ai 20 gradi al sud. In Sicilia e Calabria i valori diurni saranno anche superiori. In pratica una decina di gradi in meno rispetto alle temperature tardo estive registrate fino al 3-4 novembre