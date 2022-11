Esplosione Lucca, morta anche la giovane mamma Debora Pierini

Cronaca

L'edificio è stato fatto evacuare. L' appartamento dove è avvenuto lo scoppio è stato completamente sventrato. L'inquilino, un anziano che vive da solo è stato portato in ospedale

Una bombola di gas è esplosa questa mattina intorno alle ore 7, in un appartamento di una palazzina residenziale di tre piani, in via Braida 10 a Carignano nel torinese dove vive una persona anziana