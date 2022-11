5/11 ©Ansa

Il Papa richiama il valore del lavoro in un Paese, il Bahrein, che attira molti migranti proprio per le opportunità lavorative. "Non si può però dimenticare che nei nostri tempi c'è ancora troppa mancanza di lavoro, e troppo lavoro disumanizzante: ciò - ha sottolineato Papa Francesco - non comporta solo gravi rischi di instabilità sociale, ma rappresenta un attentato alla dignità umana. Il lavoro, infatti, non è solo necessario per guadagnarsi da vivere, è un diritto indispensabile per sviluppare integralmente sé stessi e per plasmare una società a misura d'uomo"