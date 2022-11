La lunga estate cede il posto a una fase autunnale improvvisa che porta con sé freddo, temporali e neve fino a 1500 metri sulle Alpi. La perturbazione atlantica proviene dal settore Nord-Occidentale dell'Europa e arriva in Italia investendo per prime le regioni settentrionali

Un vortice ciclonico si avvicina all'Italia. Nella giornata di giovedì avremo cielo coperto e anche nebbioso al Nord e sulle coste tirreniche centrali, anche con qualche piovasco. Dal pomeriggio piogge diffuse e molto forti andranno a interessare gran parte del Nord e poi Toscana, Umbria e Lazio in nottata, localmente anche la Sardegna. Attesi nubifragi in Liguria e sulle Alpi dove nevicherà copiosamente sotto i 1800 metri. ( LE PREVISIONI METEO )

Tempo in peggioramento sulle regioni settentrionali. Giovedì 3 novembre la mattinata sarà segnata da qualche pioggia al Nord-ovest e nebbie in pianura. Dal pomeriggio/sera giungeranno piogge via via più diffuse e intense da ovest verso est, fortissime sulle Alpi dove nevicherà copiosamente anche sotto i 1800 metri. Calo termico generale con clima autunnale: valori massimi attesi tra i 14 gradi di Aosta e i 20 di Trieste e Bologna.

Le previsioni al Centro e in Sardegna

La pressione comincia a diminuire anche sulle regioni centrali. Dopo una mattinata con qualche pioggia sull'alta Toscana e nubi in aumento sulle coste tirreniche, nel pomeriggio la nuvolosità si farà sempre più presente, anche in Sardegna. In serata avremo cielo coperto su Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna. In nottata giungeranno piogge e temporali anche localmente intensi. Tempo più asciutto sui versanti adriatici. Temperature in lieve diminuzione con valori massimi compresi tra i 17 gradi di Perugia e i 25 di Cagliari.