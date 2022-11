Meteo, lunga estate al capolinea: previsioni di mercoledì 2 novembre

Il cedimento dell’anticiclone africano porterà le prime piogge al Nord Ovest e in Toscana, in discesa nei prossimi giorni anche al resto d’Italia. La giornata peggiore sarà venerdì con possibili nubifragi sul settore tirrenico. Solo al Sud resisterà un clima più estivo

La lunga e calda estate del 2022 sta per finire. L’anticiclone africano si sta ritirando e permetterà l'ingresso di impulsi atlantici con piogge da mercoledì 2 novembre al Nord-Ovest e sulla Toscana. Nei prossimi giorni il clima estivo resisterà solo al Sud. Se la traiettoria delle perturbazioni verrà confermata, ci aspettiamo forti piogge il prossimo venerdì 4 novembre. I modelli prevedono la formazione di una bassa pressione sul Mar Ligure. Il transito di questo ciclone sul mare ancora caldo, potrebbe causare violenti nubifragi in particolare sul settore tirrenico. Intanto, sono attese piogge dalle Valle d’Aosta fino alla Toscana, con precipitazioni anche in Liguria, Piemonte e Lombardia. Al Sud le temperature continueranno ad essere molto alte, fino a 10 gradi in più rispetto alla media del periodo.

Le previsioni di mercoledì 2 novembre

Primi segnali di cambiamento al Nord con cielo spesso nuvoloso con temporali sulla Liguria e piogge tra bassa Lombardia e basso veneto. Massime in calo. Al Centro cielo parzialmente nuvoloso con possibili piovaschi sulla Toscana. Temperature in calo. Tempo prevalentemente estivo al Sud con maggiore nuvolosità sulle coste tirreniche. Massime stabili con punte di 28 gradi