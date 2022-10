Scandicci, donna accoltellata in casa dal suocero

Cronaca

Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al disegno di legge 'per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne e della violenza domestica'. Prevede più tutela alle donne che denunciano, con un sostegno anche economico, e un rafforzamento degli interventi cautelari sugli uomini maltrattanti. I dettagli

Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al disegno di legge contro la violenza sulle donne , una stretta che inasprisce le misure. Il testo è frutto del lavoro delle ministre Elena Bonetti, Luciana Lamorgese, Marta Cartabia , Mara Carfagna, Maria Stella Gelmini e Erika Stefani. Ecco le misure principali, che sono state presentata anche in una conferenza stampa a cui hanno partecipato tutte le ministre

L’obiettivo del ddl è prevenire e contrastare la violenza contro le donne e mette in campo una serie di misure per proteggere le vittime. Si va dall'estensione dei casi di procedibilità d'ufficio,senza cioè bisogno della denuncia, al fermo immediato di stalker e violenti in caso di imminente pericolo per la donna e all'aumento delle pene per chi è già stato ammonito per violenza domestica