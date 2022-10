Monza, 42enne tenta di uccidere il compagno in casa e fugge

Una donna di 42 anni è ricercata dai carabinieri per aver aggredito a coltellate il convivente di 31 anni, questa sera a Seveso, in provincia di Monza. A quanto emerso, a seguito di una violenta lite, la donna ha impugnato un coltello da cucina e ha colpito l'uomo numerose volte al petto. Poi è stata vista fuggire con delle valigie. Sul posto sono arrivati i soccorritori, allertati dai vicini di casa che hanno udito le grida dei due, entrambi brasiliani, insieme ai militari della Compagnia di Seregno. Soccorso, il 31 enne è stato portato in ospedale in gravi condizioni. I carabinieri sono ora alla ricerca della sospettata, di cui hanno identità e descrizione. Per la donna l'ipotesi investigativa è di tentato omicidio.