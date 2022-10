2/6 ©Ansa

Il velivolo precipitato è il Canadair 28 ed era impegnato nello spegnimento di un incendio sul monte Calcinera, dove si trovava per spegnere un vasto incendio boschivo. Effettuava un 'lancio' sulle fiamme dell'acqua con cui si era rifornito in mare, si è abbassato impattando con la carena sul terreno e poi esplodendo. L’aereo era decollato da Lamezia Terme, in provincia di Catanzaro, e faceva parte della flotta della Babcock Italia