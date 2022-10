Canadair con a bordo due piloti precipita sull’Etna

Lo schianto è avvenuto nella zona di Linguaglossa, dove il velivolo era in azione per spegnere un vasto incendio. Sul posto soccorritori, carabinieri e personale del 118

Un Canadair della protezione civile è precipitato dopo essersi schiantato alle pendici dell'Etna, nella zona di Linguaglossa, dove era in azione per contribuire allo spegnimento di un vasto incendio sul monte Calcinera. Si teme per la vita dei due piloti a bordo. Non sono ancora chiare la dinamica e le cause dell'incidente. Sul posto sono presenti soccorritori, carabinieri e personale del 118.