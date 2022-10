8/10 ©IPA/Fotogramma

Domenica 23 l'anticiclone africano Scipione rinforza ulteriormente: la giornata trascorrerà con una mattinata con più nuvole sulle regioni peninsulari, successivamente il cielo sarà sereno così come lo sarà in Sardegna. Generali condizioni di bel tempo con il cielo sereno e soleggiato al Sud. Qui le temperature sono previste in aumento con valori tipici del mese di giugno: valori massimi attesi tra i 24 e i 27 gradi, anche di più sulle zone interne della Sicilia