Bologna, corteo per il clima entra in tangenziale: code su A14 e A13

Si registrano alcune code, sulla A14 e sulla A13 a seguito delle chiusure disposte per consentire il transito e l'ingresso in tangenziale, a Bologna, dei partecipanti alla manifestazione 'Convergere per Insorgere' organizzato da Fridays For Future Bologna, gli ex operai della Gkn, Rete Sovranità alimentare Bologna e dall'Assemblea No Passante e diverse altre realtà del territorio insieme ai sindacati di base.

Oltre 4 km di coda in direzione Nord sulla A14

Secondo quanto riportato da Autostrade per l'Italia, in A14 ci sono 4 km di coda in direzione Nord all'altezza dell'uscita obbligatoria di Bologna San Lazzaro e 2 km di coda verso Sud all'altezza dell'uscita obbligatoria di Bologna Borgo Panigale. In A13, invece, 3 km di coda verso Bologna all'altezza dell'uscita obbligatoria di Bologna interporto. "Poco prima delle 17, su richiesta della Questura di Bologna, la Direzione di Tronco di Bologna di Autostrade per l'Italia ha messo in atto il piano di gestione della viabilità concordato con la Prefettura di Bologna" in occasione della manifestazione.

Disagi anche nella tangenziale di Bologna

Per consentire al corteo dei manifestanti di entrare sulla Tangenziale di Bologna dallo svincolo 7 "Bologna Centro" e proseguire fino all'uscita 6 "Castelmaggiore", risultano temporaneamente chiusi la tangenziale di Bologna in direzione San Lazzaro tra le uscite 5 Lame e 8bis Fiera e in direzione Borgo Panigale tra le uscite 8bis Fiera e 6 Castelmaggiore; in A14 Bologna-Taranto il tratto compreso tra Bologna Borgo Panigale e Bologna San Lazzaro in entrambe le direzioni; sul Raccordo di Casalecchio il tratto tra la stazione di Casalecchio e l'allacciamento con la A14 in entrambe le direzioni; in A13 Bologna-Padova il tratto compreso tra Bologna Interporto e l'allacciamento con la A14 in direzione di Bologna.