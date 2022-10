Calcio, L'Aquila in campo con le maglie contro la sentenza sul sisma

In segno di protesta contro la sentenza sul sisma del 2009, i giocatori dell'Aquila calcio sono scesi in campo indossando una maglia bianca con su scritto " I morti non meritano percentuali" senza l'autorizzazione della Lega nazionale dilettanti

“I morti non meritano percentuali”. Questa è la scritta nera che campeggia su una maglia bianca indossata dai giocatori del L'Aquila Calcio in segno di protesta. I calciatori sono scesi in campo a Sulmona nel derby contro l'Ovidiana con questa t-shirt per contestare la sentenza del tribunale dell'Aquila che ha riconosciuto un concorso di colpa pari al 30 per le per le vittime di un crollo del palazzo di via Campo di Fossa, nel terremoto del 2009.