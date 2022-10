Meteo, le previsioni: temporali fino al weekend, poi torna il caldo

Cronaca

Marche, l’allarme: “Tutti e 13 i fiumi principali sono a rischio”

I lavori di manutenzione mai iniziati o eseguiti sommariamente, la crisi climatica, la cementificazione e il consumo del suolo preoccupano gli esperti riguardo a potenziali esondazioni e dissesti. Il presidente del Consorzio Claudio Netti: 'In ogni caso il rischio zero non esiste. Bisogna fare esercitazioni di protezione civile'

L’alluvione degli scorsi giorni nelle Marche che ha fatto esondare il fiume Misa preoccupa gli esperti. I 13 principali corsi d’acqua che scorrono sul territorio marchigiano sono “tutti potenzialmente a rischio”, spiega all’Ansa Claudio Netti, presidente del Consorzio di Bonifica Marche, ente strumentale della Regione. Il quadro è complicato, per più di un motivo: “Non solo per i lavori di manutenzione non eseguiti o fatti male – dice Netti - ma anche per la cementificazione e la crisi climatica" (in foto, il Misa nel 2014)

Il Consorzio di Bonifica ha preparato due studi per capire i potenziali problemi che potrebbero presentarsi in futuro in riferimento ai fiumi delle Marche, dove il dissesto idrogeologico spaventa da decenni. Il primo studio mappa tutte le criticità dei principali corsi d'acqua regionali. Il secondo è stato invece realizzato sulla base delle direttive Ispra "con il metodo Idraim" – acronimo di 'Sistema di valutazione idromorfologica, analisi e monitoraggio' - e cerca di ricostruire quello “che il fiume era, è e sarà", spiega Netti (in foto, il Misa, 17/09/2022)