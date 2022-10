Senigallia, scuole alberghiere riunite: raccolta fondi per l'alluvione

Dal 17 al 22 ottobre la città marchigiana accoglie studenti provenienti da 120 istituti internazionali per il più importante congresso annuale del settore. Un'occasione di ripartenza per la regione colpita dal maltempo. Attesi oltre 800 partecipanti

L'occasione per una doppia ripartenza. Senigallia si appresta a trasformarsi in capitale europea delle scuole alberghiere, ospitando dal 17 al 22 ottobre la conferenza annuale dell'AEHT, il più grande congresso internazionale che riunisce gli istituti alberghieri del nostro continente. Un segnale di ripresa per il settore dopo i mesi bui segnati dalla pandemia, ma anche e soprattutto un modo per ridare slancio a una regione duramente colpita dai tragici fatti legati all'alluvione che si è abbattuta su costa ed entroterra.

Tutti gli eventi regolarmente in programma

Per ripristinare i locali danneggiati dalla calamità idrogeologica e completare uno tra i progetti studenteschi più importanti d’Europa, è stata appositamente aperta una raccolta fondi online. In ogni caso, tutti gli eventi in calendario si terranno regolarmente, grazie alle donazioni economiche in favore della scuola alberghiera di Senigallia, come quelle di BCC Fano, PSB Consulting, Aziende Subissati e Namirial.

Studenti da 120 istituti internazionali

Le giornate in programma saranno animate dalle competizioni che raccoglieranno negli spazi dell'I.I.S. Panzini di Senigallia centinaia di studenti da 120 istituti internazionali provenienti da 25 Paesi europei, che si sfideranno in cucina, sala, bar e accoglienza. In agenda, poi, gli eventi che animeranno "Open, Forum dell'innovazione, della biodiversità e della ripartenza". E la fiera "Marche Expo Experience", la prima mostra didattica che certifica le eccellenze della regione, curata dall’azienda leader di settore Etic e visibile anche online nell’apposita sezione dedicata del sito. A Senigallia sono attese circa 800 persone tra studenti e docenti.