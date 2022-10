Padre ha infarto, figlia 11enne dà sos e lo salva grazie ai vicini

La storia

È la sera del 5 ottobre. Giuseppe Daniele Fortunato, 47 anni, originario di Agrigento, si trova nella sua casa a Casteldebole, prima periferia di Bologna. È insieme alla moglie Daniela e alla loro figlioletta di 11 anni. È quasi ora di andare a letto, ma qualcosa non va: l’uomo si sente male. La donna e la bambina lo ritrovano steso sul divano. Alle 22.27, la moglie chiama subito il 118. La figlioletta invece, in preda al panico, scende in strada. E inizia a gridare, richiamando l’attenzione di tutti i vicini di casa. Pasquale e Andrea, sentendo quelle grida, accorrono subito. Entrano nella casa. Ormai è chiaro: Giuseppe ha un arresto cardiaco. È necessario che, nell’attesa dell’ambulanza, riceva le prima manovre di rianimazione. Le guida al telefono l’operatore sanitario. Andrea non ha mai fatto un massaggio cardiaco: ma lo fa per 9 minuti, tentando di salvare la vita all’amico Giuseppe. Lo fa fino all’arrivo dell’automedica. I medici, con il supporto del defibrillatore, riescono a far ripartire finalmente il cuore dell'uomo, che viene poi trasferito in Cardiologia all'ospedale Maggiore di Bologna. Oggi Giuseppe sta bene, ma è ancora ricoverato per accertare le cause dell’arresto cardiaco.