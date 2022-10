Meteo, torna l’estate: sole e caldo per tutta la settimana

L’anticiclone delle Azzorre, con temperature sopra la media di almeno 5 gradi, regalerà all'Italia tempo stabile e molto mite per tutta la settimana. I valori diurni saranno prossimi o localmente superiori ai 30 gradi in Valle d'Aosta, Calabria, Sicilia e Sardegna

Il clima mite da ottobrata, garantirà una settimana di tempo stabile e soleggiato. Il vasto campo di alta pressione che ricopre l'Europa centro meridionale si sta rinforzando e assicurerà nei prossimi giorni condizioni di stabilità atmosferica anche sull'Italia. Lo zero termico sulle Alpi si posizionerà a quote anomale per la stagione, fino a raggiungere i 4000 metri. Da segnalare solo la formazione di foschie e qualche banco di nebbia in pianura al Nord e nelle valli del Centro.

Le temperature

I valori diurni saranno oltre la media soprattutto al Centro-Nord, e con punte localmente superiori ai 30 gradi su Valle d'Aosta, Calabria, Sicilia e Sardegna. Ma non in tutta Italia sarà sempre sereno e soleggiato: al Nord-Est sono attese delle nubi basse al mattino e da giovedì anche delle nebbie in Val Padana. Su Sicilia e Sardegna sarà più nuvoloso, ma senza piogge. Al Sud, in particolare sull’area adriatica, potremo percepire timide rinfrescate dai Balcani.

Le previsioni di mercoledì 5 ottobre

Al Nord cielo da poco o parzialmente nuvoloso con maggiori addensamenti su Lombardia e Piemonte. Foschie mattutine lungo il Po. Massime comprese tra 20 e 25 gradi. Tempo anticiclonico sulle regioni centrali con cieli sereni o poco nuvolosi. Massime fino a 27 gradi. Al Sud aumento della nuvolosità su Sicilia e bassa Calabria, con possibili locali piovaschi. Soleggiato su tutte le altre regioni. Massime comprese tra 22 e 27 gradi.