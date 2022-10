5/15 Dan Winters

Non ha bisogno di presentazione la protagonista della foto vincitrice nella categoria FASCINATING FACES AND CHARACTERS, "Angelina Jolie and Bees", firmata dal fotografo americano Dan Winters. Lo scatto è stato realizzato per il National Geographic con l'intento di promuovere l'iniziativa dell'attrice in occasione della Giornata mondiale delle api nell'ambito del programma "Women for Bees". Per attirare le api, il corpo di Angelina Jolie è stato cosparso con il feromone dell'ape regina e l'attrice è rimasta immobile per 18 minuti senza essere mai punta