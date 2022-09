Giulia Torelli si scusa dopo le frasi sugli anziani al voto: “Minacce”

Con un nuovo video su Instagram, l’influencer prova a spegnere le polemiche social scatenate dalla frase post-elezioni in cui affermava che "i vecchi non devono votare". "Cose stupide, violente e superficiali", ha detto la ragazza. Che poi ha rivelato: "Io e la mia famiglia bersagli di insulti e minacce" ascolta articolo Condividi

Giulia Torelli fa marcia indietro e chiede scusa per il video post-elezioni in cui inveiva contro gli anziani accusandoli di aver fatto vincere Giorgia Meloni e sostenendo che per questo non dovessero avere il diritto di voto. "Ho detto delle cose stupide, violente e superficiali”, ha detto in una story l’influencer, svelando anche di aver ricevuto minacce insieme alla sua famiglia. Parole con cui la ragazza spera di mettere a tacere le polemiche sollevate sul web.

Acqua sul fuoco “Mi dispiace perché non penso quelle parole, non con quella aggressività. Erano shock ed esagerate e non erano delle proposte”. Questo l’ultimo intervento su Instagram di Torelli, conosciuta su sulla piattaforma come “Rockandfiocc”. Nella stessa story la ragazza si è poi spesa in una lunga riflessione: “Credo che ovviamente tutti abbiano diritto al voto, di partecipare come vogliono e difendere i propri interessi. Avrei potuto risparmiarmi dalle cose che ho detto ma ero delusa dal risultato delle elezioni e ho cercato un colpevole con i limitati mezzi che ho. Mi dispiace aver urtato la sensibilità di molti”.

“Io impulsiva” L'influencer ha anche confessato di essere molto impulsiva, motivo per il quale non ha riflettuto prima di sfogarsi pubblicamente. “Dovrei aver imparato come si usano i social ma troppo spesso agisco senza riflettere. Ha ragione chi dice che li utilizzo in modo non proporzionato ai rischi che ciò implica”, ha detto. Poi ha aggiunto: “Ho appreso una serie di cose su temi che ho affrontato in maniera ignorante, non ho imparato i modi”.

Minacciata In ultimo, Torelli ha raccontato che la sua manager, i suoi amici e alcuni membri della sua famiglia sono stati minacciati e insultati. “Accetto le conseguenze di quanto detto ma trovo inaccettabile ciò che stanno vivendo quelli intorno a me. La mia manager, diventata mamma da poco, riceve mail e telefonate minatorie”, ha raccontato per poi svelare che “commenti minacce e insulti arrivano anche ad amici, colleghi e membri della mia famiglia”.