Giulia Torelli e la polemica social: "I vecchi non devono votare"

Per Giulia Torelli, influencer con più di 200mila follower, è colpa dei "vecchi", come li chiama lei, se il centrosinistra ha fatto flop alle elezioni politiche. La ragazza, alias "rockandfiocc", nota per essere colei che riordina gli armadi delle altre vip influencer, ha affidato alle storie di Instagram uno sfogo sull'esito delle votazioni. Uno sfogo che, a distanza di un giorno dalla pubblicazione, fa ancora rumore. "Ho una cosa da dire, la devo dire: perché i vecchi hanno diritto di voto? Perché?". Se lo chiede camminando per strada, presa da un'invettiva verso una fascia di età non ben specificata che, a suo dire, ha già esercitato il suo diritto abbastanza volte nella sua lunghissima vita. Ormai, dice, questi over "non sanno niente, non hanno idea. Quello che sanno, lo vedono al tg. Non hanno idea, non sanno nemmeno loro cosa stanno facendo".