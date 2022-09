Coronavirus in Italia, il bollettino con i dati di oggi 20 settembre

Nelle ultime 24 ore 28.395 nuovi contagi, contro gli 8.259 di ieri. I tamponi sono 207.434 (ieri 67.416), compresi i test rapidi. La percentuale di positivi è al 13,7% (ieri era al 12,25%). Le persone in terapia intensiva sono 150 (-1), quelle nei reparti ordinari 3.495 (+2). I decessi totali arrivano a 176.669. Il numero dei positivi dall'inizio della pandemia sale a 22.197.658, compresi morti e guariti. Questi ultimi arrivano a 21.606.922 ascolta articolo Condividi

Nelle ultime 24 ore sono stati 28.395 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia, mentre ieri erano stati 8.259. Aumentano i tamponi effettuati: 207.434, contro i 67.416 di ieri. La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi - quindi molecolari più antigenici rapidi - è al 13,7% (ieri era al 12,25%). Sono 60 i morti, c'è un posto letto occupato in meno in terapia intensiva rispetto a ieri. È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 20 settembre (AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE). I nuovi contagi sono sparsi in tutte le regioni: in testa la Lombardia con 5.570, poi il Veneto con 3.590. Sul fronte dei ricoveri - dato cruciale in questo momento per comprendere l'andamento della pandemia - i pazienti Covid in terapia intensiva sono in totale 150, con 16 nuovi ingressi, mentre nei reparti ordinari sono 3.495 (+2). L'occupazione degli ospedali continua a essere sotto controllo e i reparti non sono sotto pressione (LA SITUAZIONE IN ITALIA CON MAPPE E INFOGRAFICHE).

Vittime, tamponi e guariti leggi anche Covid, Cavaleri: "Virus muta ancora, verso ok vaccino adattato bimbi" In Italia, dall'inizio della pandemia, le persone risultate positive al coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 22.197.658. Le vittime in totale sono 176.669, con 60 decessi segnalati nell'ultimo bollettino (ieri erano 31). I guariti sono 41.480 nelle ultime 24 ore e 21.606.922 in totale. Sono invece 410.422 le persone in isolamento domiciliare (-13.156). I tamponi sono in tutto 245.172.887 - di cui 96.662.410 processati con test molecolare e 148.510.477 con test antigenico rapido -, in aumento di 207.434 rispetto al 19 settembre. Le persone testate sono finora 63.737.514, al netto di quanti tamponi abbiano fatto.

Le note del bollettino Sky Voice Vaiolo delle scimmie, sintomi e trasmissione Nelle note del bollettino si legge che: la Regione Abruzzo comunica che "tra i deceduti comunicati in data odierna, un caso è relativo ai giorni passati"; la Regione Campania segnala che "dei 6 nuovi decessi, 3 sono da riferirsi alle ultime 48 ore e 3 sono da riferirsi oltre le 48 ore"; la Regione Emilia-Romagna riporta che "sono stati eliminati 10 casi, comunicati nei giorni precedenti, in quanto giudicati non casi COVID-19"; la P.A. di Bolzano fa presente che "dei 614 nuovi positivi, 4 derivano da test antigenici confermati da test molecolare"; la Regione Umbria comunica che "1 dei ricoveri non UTI appartengono ai codici disciplina di Ostetricia & Ginecologia e Pediatria, e che 34 dei ricoveri non UTI appartengono ad altri codici disciplina"; la Regione Veneto segnala che "nei valori riportati per le terapie intensive si è verificato un disallineamento temporale del flusso informativo pertanto per convenzione è stato riportato 6 dimessi da TI invece del n. 2 effettivi che include anche i negativizzati".

Le vittime approfondimento Coronavirus, la situazione in Italia: grafici e mappe Nel dettaglio, secondo i dati diffusi dal ministero della Salute, per quanto riguarda le vittime se ne registrano: 42.443 in Lombardia 15.447 in Veneto 11.206 in Campania 12.061 nel Lazio 17.989 in Emilia-Romagna 12.180 in Sicilia 9.059 in Puglia 13.614 in Piemonte 10.723 in Toscana 4.107 nelle Marche 5.571 in Liguria 2.995 in Calabria 3.659 in Abruzzo 5.418 in Friuli-Venezia Giulia 2.755 in Sardegna 2.096 in Umbria 1.539 nella Provincia autonoma di Bolzano 1.596 nella Provincia autonoma di Trento 985 in Basilicata 677 in Molise 549 in Valle d'Aosta