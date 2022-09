Dipendenti sospesi dal lavoro per aver mangiato 2 fette di mortadella

“Chiedo solo di poter tornare a lavorare e di non essere punito per delle fette di scarto”. Questo il commento dell’operaio di una nota azienda di Correggio, in provincia di Reggio Emilia, specializzata nella produzione di salumi, sospeso dal servizio assieme ad un collega

A sentirla raccontare viene quasi da ridere e torna alla mente il film “Miseria e libertà” con Totò che si infila la pastasciutta nelle tasche. Ma non ci trovano nulla da ridere i due dipendenti della cooperativa agricola Tre Valli, di Correggio, in provincia di Reggio Emilia. "Erano fette di scarto - spiegano i dipendenti - che abbiamo usato per farcire un po' di focaccia portata da casa”.

A darne notizia è il Resto del Carlino di Reggio Emilia che racconta come i lavoratori - addetti al confezionamento di carne e salumi, abbiano ricevuto nei giorni scorsi le lettere di contestazione disciplinare che annunciavano loro la sospensione. "A seguito della segnalazione di diversi episodi gravi, è stata avviata una serie di accertamenti disciplinari tuttora in corso come previsto dalla legge in materia", ha fatto sapere l'azienda, in riferimento ad alcuni ammanchi negli armadietti degli spogliatoi dei dipendenti, portando all'installazione di telecamere nascoste. Dalle immagini, l'azienda oltre a scoprire un dipendente - poi licenziato - che aveva infilato due prosciutti interi in un borsone, ha notato i lavoratori mentre prendevano fette di salume per poi mangiarle in pausa. "Non abbiamo rubato nulla, avevamo solo fame durante il turno dato che i distributori automatici di cibo non bastano per 80 dipendenti e al pomeriggio sono già vuoti. Abbiamo agito in buonafede, tutto alla luce del sole pur sapendo della presenza delle telecamere. E poi è sempre stato tollerato in azienda, altrimenti dovrebbero sospendere tutti".