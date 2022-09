Meteo, le previsioni di martedì 13 settembre

È attesa una giornata di sole e caldo estivo su gran parte dell’Italia, grazie all’anticiclone Bacco. Condizioni di bel tempo quasi ovunque, con cieli sereni o poco nuvolosi. Prevista maggiore nuvolosità sui settori alpini e sulla Sicilia orientale, ma senza pioggia ascolta articolo Condividi

Un martedì di sole e caldo estivo sull’Italia. Sono queste le previsioni per il 13 settembre. Secondo gli esperti, grazie all’anticiclone Bacco, il nostro Paese potrà godere ancora di qualche giorno di bel tempo ma poi le cose cambieranno e, soprattutto da venerdì, arriverà l’autunno. Per martedì 13 sono attese generali condizioni di bel tempo quasi ovunque, con cieli sereni o poco nuvolosi. Qualche nuvola in più sui settori alpini e sulla Sicilia orientale, ma senza pioggia. Di giorno temperature gradevoli e ancora estive (LE PREVISIONI METEO).

Al Nord sarà un martedì di sole e caldo estivo. Generali condizioni di bel tempo, con cieli al massimo poco nuvolosi. Solo sui settori alpini è attesa qualche nuvola in più, ma senza precipitazioni. Venti deboli da direzioni variabili, mari poco mossi. Le temperature sono gradevoli: estive di giorno e più fresche di notte. I valori massimi attesi oscillano tra i 25 gradi di Genova e i 31 di Bologna. A Milano giornata con cielo sereno, qualche nuvola in più in serata a Torino.

Sole prevalente e caldo anche al Centro. Grazie alla presenza di un campo anticiclonico di matrice sub-tropicale, infatti, su tutte le regioni è prevista una giornata di bel tempo e cieli prevalentemente sereni o al massimo poco nuvolosi. Venti deboli da direzioni variabili, mari poco mossi. Attese temperature estive piacevoli, sotto i 30 gradi sui settori adriatici. I valori massimi sono compresi tra i 26 gradi di Campobasso e i 31 di Roma e Firenze. Sole caldo, senza nuvole, sia nella capitale sia nel capoluogo toscano. Qualche nuvola in serata a Cagliari.

Sole e temperature in aumento al Sud. Sulle regioni del meridione è atteso un martedì di bel tempo e cieli sereni. Solo sulla Sicilia ionica è prevista una nuvolosità maggior, ma non dovrebbero esserci precipitazioni. Venti dai quadranti settentrionali, che mitigano il clima estivo. Mari poco mossi. Per quanto riguarda le temperature, i valori massimi vanno dai 24 gradi di Potenza ai 30 di Palermo e Napoli. Sole e cielo sereno sia a Bari sia a Catanzaro.