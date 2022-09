Briatore su IG: "Mai visto un povero creare posti di lavoro". VIDEO

Flavio Briatore è tornato a dire la sua sul tema lavoro pubblicando sul suo account Instagram un estratto di un’intervista a Mediaweb Channel dove ha parlato delle difficoltà di investire in Italia, soprattutto a causa dell’atteggiamento di molte persone le quali, a suo dire, sono più brave a puntare il dito contro i benestanti che a prendere iniziative ed essere propositivi. “Non hanno capito che chi crea ricchezza sono le aziende, gli investimenti. Non ho mai visto un povero creare un posto di lavoro”, ha sentenziato. E ancora: “Non è che da ricco vai in barca ai Caraibi. Il ricco investe sempre. Noi siamo partiti con 10 milioni di fatturato. Adesso siamo a 140 milioni. Il governo prende troppe tasse dagli stipendi. Invece di comprare i banchi con le rotelle… Questo è un Paese comunista che vuole vivere con le sovvenzioni”.

Briatore "bacchetta" i giovani

vedi anche

Flavio Briatore posa per la prima volta con Nathan e con Leni

Per Briatore l’estate mediatica è stata rovente: partita con il botta e risposta con Gino Sorbillo per il costo della pizza e continuata con la polemica sui prezzi nei suoi ristoranti, adesso si incendia con questa dichiarazione divisiva. E lui rincara la dose “bacchettando” i giovani e dichiarando: “Quando eravamo ragazzi volevamo lavorare. Ma perché ci piaceva. Per esempio io d'estate raccoglievo le mele, le fragole. Su mille persone, il nostro staff ne ha assunte penso 8. Tutti chiedevano di non lavorare nel week end, gli orari li fanno loro e non li fai più tu, la gente vuole avere più tempo libero. Molti ragazzi cercano lavoro e poi sperano quasi di non trovarlo. Lo vedo chiaramente: preferiscono il reddito di cittadinanza a un percorso di carriera”.