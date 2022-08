Flavio Briatore posa per la prima volta con Nathan e con Leni

Flavio Briatore e la ex moglie Elisabetta Gregoraci insieme al giovane Nathan Falco , hanno trascorso il weekend a Capri , come provano le foto e i video pubblicati sui loro profili social dall'isola blu che li ha accolti come ospiti speciali del gala di beneficenza organizzato da LuisaViaRoma e Unicef Italia. I follower dell'imprenditore, un pubblico virtuale di oltre un milione di contatti, sono stati sorpresi da una particolare foto di famiglia , pubblicata nel bel mezzo del fine settimana, che vede per la prima volta il fondatore del Billionaire insieme ai suoi due figli, nati da due madri diverse: oltre a Nathan Falco, figlio di Briatore ed Elisabetta Gregoraci, c'è anche Leni Klum , la cui mamma è la top model Heidi.

La famiglia allargata di Flavio Briatore con i figli e la Gregoraci

approfondimento

Buon compleanno Flavio Briatore. FOTO

L'armonia è certamente il tratto distintivo della famiglia di Flavio Briatore, un nucleo familiare allargato i cui componenti sono la testimonianza di rapporti importanti e di affetti saldi. Briatore, padre biologico di Leni Klum che nel 2009 è stata adottata dal cantante Seal, al tempo compagno della supermodella tedesca, ha sempre dichiarato di aver avuto la fortuna di poter crescere suo figlio Nathan ma di non volere meno bene alla sua primogenita che per vicende alterne è cresciuta in un altro continente e con la quale, negli anni, ha certamente trascorso meno tempo. I due ragazzi, dal canto loro, hanno costruito nel tempo un bel legame e ad oggi sembrano avere un buon rapporto. Briatore ha raccontato in un'intervista di non aver avuto bisogno di fare delle vere e proprie presentazioni ufficiali tra Nathan Falco e Leni poiché essi sapevano dell'esistenza l'uno dell'altra e, prima ancora di conoscersi, si erano messi in contatto via social, un gesto che l'imprenditore ha apprezzato e ha lodato apertamente. A sua volta Briatore è stato protagonista di una reunion davvero speciale lo scorso maggio al Gran premio di Formula 1 di Monaco dove ha incontrato le donne della sua vita: Elisabetta Gregoraci, Heidi Klum, con cui ha avuto una relazione dal 2002 al 2004, e Naomi Campbell, altro storico amore che ha fatto sognare i loro ammiratori.