Leni Klum compie 18 anni, gli auguri di mamma Heidi

Heidi Klum è una delle modelle più influenti e famose al mondo. La sua carriera inizia a decollare nel 1997 quando, dopo aver partecipato al suo primo fashion show, le viene offerto nel 1999 un prestigioso contratto per Victoria’s Secret , marchio statunitense famoso in tutto il mondo per la lingerie e i prodotti di bellezza. Detiene il record, condiviso con la collega Adriana Lima , di essere una delle due supermodelle a mettersi addosso i Fantasy Bra, reggiseni ricoperti di diamanti che, in tre occasioni, ha indossato per lavoro. Una collaborazione che la porterà a sfilare su diverse passerelle sino al 2010, quando decide di non rinnovare il contratto. Oltre alla carriera da modella, Heidi Klum è anche madre di ben quattro figli: Leni Olumi, Henry, Johan e Lou . Gli ultimi tre sono stati concepiti con il cantante Seal , con cui si è separata nel 2012, mentre Leni Olumi è nata da una relazione con Flavio Briatore .

Il 4 maggio Leni Olum ha compiuto 18 anni, entrando legalmente nel mondo degli adulti con la maggiore età. Attraverso alcuni scatti pubblicati sul suo profilo Instagram, la ragazza ha condiviso il momento in cui si apprestava a tagliare la torta, con sullo sfondo tanti palloncini rossi a formare il numero 18 e il mare come contorno. Tra i tanti messaggi d’auguri che le sono arrivati, immancabile il post di mamma Heidi su Instagram : “Buon compleanno Leni. Ti amo con tutto il cuore. Continua a far brillare la tua luce luminosa, sempre e per sempre”.

approfondimento

Leni ha pubblicato inoltre, su una storia su Instagram, uno dei regali ricevuti da sua madre, un dolce ricoperto di frutta. Tra i commenti sui social spunta anche quello di Flavio Briatore che, pur non scrivendo nulla, si è limitato a pubblicare una serie di emoticon con gli occhi a forma di cuore, come a esprimere felicità per lo scatto di Leni. Nonostante l’imprenditore italiano non abbia riconosciuto ufficialmente Leni Olumi come sua figlia, i due hanno un buon rapporto come dichiarato dallo stesso Briatore in una recente intervista a La Repubblica: “La adoro e sono orgoglioso di lei. È non solo bellissima, ma forte e indipendente, entusiasta della vita”. L’imprenditore, infatti, ha spiegato che la scelta di non riconoscere come figlia è stata presa di comune accordo con l’ex compagna Heidi Klum, questo perché Briatore ritiene che il vero padre sia stato Seal, che l’ha cresciuta e, nel 2009, adottata come figlia.