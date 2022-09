Meteo, le previsioni: temporali al Nord, caldo africano al Sud

Allerta meteo per temporali e rischio grandine su tutte le regioni del Nord. Venti in aumento tra Liguria, Toscana con rischio mareggiate. Coda d’estate al Sud e temperature fino a 37 gradi (40 in Sicilia)

Un sensibile peggioramento del tempo è previsto al Nord con piogge, temporali e locali grandinate. I venti si faranno sempre più forti sulla Liguria e parte dell’area tirrenica centro settentrionale. Caldo estivo al Sud con temperature fino a 37 gradi. La giornata di giovedì sarà quella più perturbata con temporali in spostamento dal Nord Ovest verso le regioni orientali. Un graduale miglioramento è atteso per venerdì ma ancora con venti piuttosto sostenuti.

Allerta in Veneto per forti temporali



E' stato emesso un avviso per tempo molto instabile nella giornata di giovedì con fenomeni intensi su tutto il Veneto (forti rovesci, forti raffiche, locali grandinate), più diffusi giovedì su Prealpi, pedemontana e pianura centro-settentrionale, dove saranno possibili quantitativi di pioggia molto consistenti.

Le previsioni

Al Nord giornata fortemente instabile con temporali localmente molto intensi. Dal pomeriggio migliora sulle regioni occidentali e il maltempo si sposterà in modo più deciso su Romagna, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Temperature in calo di qualche grado. Al Centro aumenta la nuvolosità su Toscana (con piogge) e Lazio. Altrove il tempo sarà migliore. Tempo afoso e venti meridionali. Il Sud sarà protetto dall’anticiclone africano con cielo sereno o poco nuvoloso. Caldo in ulteriore aumento con punte di 40 gradi in Sicilia.