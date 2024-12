La testimonianza della 24enne accoltellata lunedì scorso in Brianza dall'ex fidanzato Said Cherrah, poi arrestato per tentato omicidio. "Il mio futuro sta nella speranza che lo rinchiudano in prigione. E buttino via le chiavi. Non voglio morire per causa sua"

"Voleva uccidermi. Me lo scriveva su TikTok. Diceva che voleva vedere il mio sangue, che mi avrebbe accoltellato per 77 volte. E quando è scappato ha avuto il coraggio di telefonare a mio padre per dirgli che mi aveva ammazzata e che andasse a prendere il mio cadavere". È l'atroce racconto della 24enne accoltellata lunedì scorso a Giussano, in Brianza, dall'ex fidanzato Said Cherrah, poi arrestato per tentato omicidio. "Ho paura, sì, paura di morire", aggiunge la giovane intervistata da La Provincia di Como. "Il mio futuro sta nella speranza che lo rinchiudano in prigione. E buttino via le chiavi. Non voglio morire per causa sua".

Il 26enne si trovava ai domiciliari per una precedente aggressione con l'acido ai danni della stessa giovane e non avrebbe potuto, in virtù di quello stesso provvedimento giudiziario, recarsi in Brianza o avvicinare la ragazza.