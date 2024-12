Monza, ragazza accoltellata fuori da un supermercato: fermato l'ex

La 24enne è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale San Gerardo di Monza, ma non sarebbe in pericolo di vita. E' stata ferita con almeno una coltellata alla schiena intorno alle 13.30 di oggi dall'ex fidanzato, poi rintracciato e fermato nel Pavese

Una ragazza di 24 anni è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale San Gerardo di Monza, dopo essere stata ferita con almeno una coltellata alla schiena, fuori da un supermercato di via Prealpi a Giussano (Monza), intorno alle 13.30 di oggi. La giovane è stata colpita dall'ex fidanzato che le aveva dato appuntamento proprio fuori dal supermercato. Il ragazzo era ai domiciliari proprio per una precedente aggressione ai danni della stessa giovane e non avrebbe potuto, in virtù di quello stesso provvedimento giudiziario, recarsi in Brianza o avvicinare la ragazza. La 24enne, al momento non in pericolo di vita, ha già reso alcune dichiarazioni utili alle indagini.

La fuga e poi il fermo

L'ex fidanzato della vittima, alcune ore dopo il fatto, è stato rintracciato e bloccato a Stradella (Pavia). Per riuscire a raggiungerla, nonostante fosse ai domiciliari, ha approfittato di un permesso di uscita, violando però il dispositivo che gli impone di non allontanarsi dai luoghi stabiliti dal giudice.